Генеральный секретарь ПАЧЭС считает, что конфликты мешают полноценному использованию потенциала организации

Конфликты мешают полноценному использованию потенциала ПАЧЭС. Как передает «Арменпресс», об этом заявил генеральный секретарь организации Асаф Гаджиев на проходящем в Ереване 52-м заседании Генассамблеи ПАЧЭС.

Как отметил Асаф Гаджиев, четверть века сотрудничества в регионе ЧЭС позволило организации накопить огромный опыт взаимодействия во многих сферах. Сельское хозяйство, транспорт, туризм - основные приоритеты. «Это естественный ресурсный мост между востоком и западом, имеющий большой потенциал. Однако конфликты мешают использовать весь потенциал экономического сотрудничества. Потому повестка дня неполная и не слишком амбициозная», - отметил Гаджиев.

По его словам, организации следует модернизироваться в свете региональных глобальных вызовов, сосредоточив усилия на уровне органов ЧЭС. Парламентарии играют особую роль в достижении ощутимых результатов, отметил Гаджиев.

Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, BSEC) — межправительственная организация, объединяющая 12 государств, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Наблюдателями в организации являются Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Франция, Тунис, Хорватия, Чехия, а также Европейская комиссия, Конференция Энергетической хартии, Черноморская комиссия, Международный Черноморский клуб.

ОЧЭС была образована 25 июня 1992 года на саммите в Стамбуле (Турция), когда главы государств и правительств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины подписали Декларацию о Черноморском экономическом сотрудничестве, определившую приоритетные направления и основные механизмы этого регионального формата сотрудничества.

Декларацией о Черноморском экономическом сотрудничестве предусматривается поощрение многостороннего сотрудничества в области торговли и промышленности, энергетики, транспорта, связи, науки и техники, сельского хозяйства, экологии, туризма и других сферах.

С 1992 до 1998 организация называлась просто "Черноморское экономическое сотрудничество" (ЧЭС). В 1998 году было принято решение о преобразовании ЧЭС в Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

5 июня 1998 года был подписан Устав организации. 8 октября 1999 года на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена заявка на предоставление ОЧЭС статуса наблюдателя в ООН.

Основным органом, принимающим решения в ОЧЭС, является Совет министров иностранных дел, который созывается два раза в год (в июне и в декабре).