Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса: посол России в Армении

Все вопросы в ОДКБ должны решаться на основе консенсуса. Как передает «Арменпресс», об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, отвечая на вопрос о разногласиях в Организации.



"Могу сказать одно – все вопросы в Организации должны и будут решаться по консенсусу, с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Именно тогда организация будет наилучшим образом служить своим целям. Остальное давайте оставим лидерам наших государств", - отметил посол.

Он уверен, что вопрос будет решен таким образом, чтобы наша организация вышла из этой ситуации еще более окрепшей.

Между Ереваном и Минском завязалась полемика из-за назначения нового генсека ОДКБ, так как Юрий Хачатуров был отозван в связи с прохождением по уголовному делу о событиях 1 марта в Армении.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал 16 ноября, что собирается потребовать объяснений у президентов Беларуси и Казахстана — Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева — относительно их заявлений по генсеку.

Лукашенко ранее раскрыл азербайджанскому послу Латифу Гандилову детали закрытого обсуждения в Астане, а Назарбаев по итогам саммита ОДКБ сказал, что пост генсека должен отойти представителю Беларуси. Ереван считает, что действия двух президентов противоречили их договоренностям. Окончательно вопрос должен быть решен 6 декабря в Санкт-Петербурге.