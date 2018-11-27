Будут приниматься все полномерные законные меры по раскрытию дачи замаскированных предвыборных взяток: заявление прокуратуры

Генпрокуратура Армении распространила заявление, в котором призывает все политические силы и вовлеченных в выборный процесс граждан воздержаться от попыток оказать любые воздействия и давления в ходе выборов. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

«В последнее время в СМИ и соцсетях распространяются сведения о вовлечении граждан в выборный процесс путем оплаты их работы в штабах или же других способов замаскированных предвыборных взяток или предоставления иных материальных благ.

Считаем необходимым пояснить, что согласно изменениям в УК Армении от 7-го сентября 2018 года уголовная ответсственность предусмотрена не только по поводу взяток в процессе голосования, но и по поводу благотворительности в предвыборный период, а также по поводу вовлечения граждан в выборный процесс путем оплаты их работы в штабах или же других способов замаскированных предвыборных взяток или предоставления иных материальных благ.

В частности, по ст. 154.2 указанные способы замаскированной сачи предвыборных взяток считаются тяжким преступлением, с наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Генпрокуратура Армении уверяет граждан, а также лиц, вовлеченных в выборные процессы, что с ее стороны будут приниматься все полномерные законные мероприятия по раскрытию дачи замаскированных предвыборных взяток. В случае необходимости, будут проводиться оперативно-розыскные действия, будут инициироваться все необходимые судебно-процессуальные процедуры и пр.

Считаем должным сообщить, что последние изменения в законе предоставляют соответствующим органам все необходимые полномочия для проведения самых широкомасштабных действий по раскрытию подобных преступлений, и они будут применяться в полном объеме.

Генпрокуратура Армении призывает все политические силы и вовлеченных в выборный процесс граждан воздержаться от попыток оказать любые воздействия и давления в ходе выборов. Всех граждан, имеющих сведения о подобных правонарушениях, просим обращаться в пркуратуру или другие органы правопорядка».

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.