Названа претендентка на звание «Модель года»

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер попала в список претенденток на звание «Модели года» (Model Of The Year). Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание Just Jared.

Вместе с 17-летней Гербер Британский модный совет (The British Fashion Council) номинировал суданско-австралийскую модель Адут Акеч, британку Адвоа Абоах, американку Беллу Хадид и канадскую фотомодель и активистку Винни Харлоу.

Церемония награждения состоится 10 декабря в Королевском Альберт-холле в Лондоне.