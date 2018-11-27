Время в Ереване: 11:07:36,   27 Ноябрь

Крупные лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии


Пожарные расчеты не могут локализовать масштабное возгорание в австралийском штате Квинсленд. В центральной части региона огнем уничтожены 35 жилых домов и сельскохозяйственные угодья на площади более 17 тыс. га, эвакуированы более 800 человек. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщила пожарная служба штата в Twitter.

"Условия остаются очень сложными для пожарных, и в ближайшие 48 часов мы ожидаем их ухудшения из-за высокой температуры и сильного ветра", - сказал глава оперативного штаба экстренных служб штата Крейг Кроуфорд в интервью радиостанции ABC.

Для жителей пострадавших районов открыты эвакуационные центры. Ожидается, что в течение дня еще 800 человек будут эвакуированы.

В настоящий момент в борьбе с огнем задействованы более 300 пожарных и специальная техника. На территории районов Ойстер Крик, Рулс Бич, Агнес Уотер, Баффл Крик и Дипуотер объявлена чрезвычайная ситуация, жители районов эвакуированы.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации