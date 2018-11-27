В случае победы в выборах Пашинян обещает за 5 лет снизить в стране уровень нищеты

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обещает, в случае победы в выборах, за 5 лет снизить в стране уровень нищеты. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в ходе предвыборного митинга блока «Мой шаг» в городе Спитак.

«В Армении за 5 лет мы снизим в стране крайнюю нищету, избавимся от безработицы. Будут создаваться новые рабочие места, заводы, будут инвестиции. Сегодня в правительстве обсуждаются инвестиции в объеме 500 млн долларов. Мы хотим воодушевить вас на занятия предпринимательством»,- сказал он.

По словам Пашиняна, они обеспечат крестьян всем необходимым для их благоустройства. «Мы должны обеспечить крестьян водой для орошения, кредитами, поощрить сбыт их продукции, обеспечить экспорт, мы должны помочь людям зарабатывать, поскольку граждане Армении должны жить достойным трудом»,- сказал он.

Пашинян с целью участия в агиткампании блока «Мой шаг» ушел в отпуск.

Напомним, что в первую тройку списка «Мой шаг» включены и.о. главы Правительства Никол Пашинян, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян и депутат распущенного парламента Лена Назарян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.