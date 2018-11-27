Для проведения годового аудита бюджета Еревана будет привлечен независимый аудитор

Для проведения годового аудита бюджета Еревана за 2018 год будет привлечен независимый аудитор. Как передает «Арменпресс», за это решение проголосовали 49 членов Совета старейшин Еревана.

Аудиторская компания будет избираться тендером. Сроки проведения аудита – до 22-го февраля 2019 года.

Отчет по бюджету Еревана за 2018 год будет представлен Совету старейшин Еревана до 1-го марта 2019 года.

В мэрии Еревана сегодня, 27-го ноября, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке – 6 вопросов. Один из них относится к принятию в качестве дара от фонда «Ереван-2800» имущества на сумму в 47 млн 463 тысяч драмов. второй вопрос – привлечение независимого аудитора для проведения годового аудита бюджета города.

Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о присвоении Первому переулку пр.Баграмян имени Рафаэля Лемкина - автора термина «геноцид».