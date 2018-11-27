Bloomberg: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Капитализация корпорации Microsoft на торгах в понедельник на Нью-йоркской фондовой бирже достигла $812,93 млрд, превысив показатель Apple - $812,6 млрд. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg.

В октябре рыночная капитализация Apple достигла рекордных $1,1 трлн. С тех пор компания потеряла в цене около $300 млрд (22%), отмечает Bloomberg. Как информировала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Apple возобновила приостановленное ранее производство смартфонов iPhone X в свете более низкого, чем ожидалось, спроса на выпущенные в сентябре текущего года смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max.