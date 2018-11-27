Госинспекция по безопасности продуктов питания проводит усиленный пограничный контроль за качеством импортируемых яиц
12:04, 27 Ноябрь, 2018
С целью предотвращения ввоза в Армению нестандартных яиц, Госинспекция по безопасности продуктов питания проводит усиленный пограничный контроль за качеством импортируемых яиц, ужесточив с 27-го ноября контроль по отношению к яйцам из третьих стран и стран ЕАЭС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Госинспекция по безопасности продуктов питания Армении. За основание по ужесточению контроля принято решение органов РФ «О зонировании инфекционных заболевaний животных», в связи с обнаружением птичьего гриппа в ряде регионов РФ (действуют следующие ограничения: http://snund.am/?p=27692).