Первый тупик проспекта Баграмяна в Ереване будет переименован в честь Рафаэля Лемкина

Первый тупик проспекта Баграмяна в Ереване будет переименован в честь известного юриста и автора термина "геноцид" Рафаэля Лемкина. Совет старейшин Еревана принял во вторник соответствующее решение. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 46 членов Совета старейшин Еревана.

Начальник управления аппарата мэрии Еревана по оргвопросам Армине Варданян сказала, что проект решения согласован в Минюсте Армении, имеются положительные заключения Госкадастра и соответствующих управлений мэрии.

В свою очередь главный советник мэра Камо Ареян заявил, что раньше эта часть проспекта Баграмяна была тупиковой, но сейчас там есть, как минимум, четыре пешеходных выхода, следовательно, переименование законно. Более того, эта часть станет улицей.

Лемкин - автор проекта Конвенции ООН о предупреждении и наказании преступления геноцида. В 1944 году создал понятие "геноцид". При этом он сослался на истребление армян в 1915 году, как на пример геноцида.