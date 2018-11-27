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Борьба за звание лучшего футбольного клуба года


Борьбу за звание лучшего футбольного клуба года ведут 3 команды. Как передает «Арменпресс», за приз «Globe Soccer Awards 2018» борются мадридские «Реал», «Атлетико» и английский «Ливерпуль».

За звание лучшего футбольного тренера будут бороться Дидье Дешан, Юрген Клопп, Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан и Диего Симеоне.

За звание лучшего футболиста будут бороться Антуан Гризман, Криштиану Роналду и Килиан Мбапе. 


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