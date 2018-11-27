Борьба за звание лучшего футбольного клуба года

Борьбу за звание лучшего футбольного клуба года ведут 3 команды. Как передает «Арменпресс», за приз «Globe Soccer Awards 2018» борются мадридские «Реал», «Атлетико» и английский «Ливерпуль».

За звание лучшего футбольного тренера будут бороться Дидье Дешан, Юрген Клопп, Массимилиано Аллегри, Зинедин Зидан и Диего Симеоне.

За звание лучшего футболиста будут бороться Антуан Гризман, Криштиану Роналду и Килиан Мбапе.