Высокопоставленный функционер сената Франции подозревается в шпионаже

Высокопоставленный функционер сената Франции задержан главным управлением внутренней безопасности Франции (DGSI) по подозрению в шпионаже в пользу КНДР, как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал TMC со ссылкой на осведомленные источники.

По данным, которые были озвучены в программе Quotidien, Бенуа Кённеде — один из руководителей сенатского управления архитектуры, наследия и садов. Он подозревается в "попытке передать особо секретную информацию и в шпионаже в пользу КНДР". Подобное обвинение предполагает тюремное заключение на срок до 30 лет.

Сообщается, что в его офисах сейчас ведется обыск.