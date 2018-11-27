«Пюник» примет участие в играх на кубок РФ

Ереванский клуб «Пюник» примет участие в играх на кубок национальной лиги РФ по футболу. Как передает «Арменпресс», клуб «Пюник» на Кипре примет участие в товарищеском турнире с участием команд первого дивизиона чемпионата России (ФНЛ).

По итогам голосования «Пюник» оказался в группе А, где соперниками команды Андрея Талалаева станут владивостокская «Луч-Энергия», саранская «Мордовия» и волгоградский «Ротор».

Турнир пройдет с 8-го по 21-е февраля 2019-го года.