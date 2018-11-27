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Трамп предложил создать глобальную телесеть, альтернативную CNN


Президент США Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть для всемирной аудитории, которая бы стала альтернативой новостному каналу CNN, настроенному критически по отношению к нынешнему главе Белого дома. Как передает Арменпресс, об этом Трамп написал в понедельник на своей личной странице в сети Twitter.

"Хотя дела у CNN в Соединенных Штатах, судя по рейтингам, идут не очень хорошо, за пределами США у них мало конкурентов, - написал Трамп. - Во всем мире CNN является мощным голосом, который изображает Соединенные Штаты в пристрастном и фальшивом виде. Необходимо что-то делать, в том числе, возможно, создать нашу собственную всемирную сеть, чтобы показать всему миру, какие великие мы на самом деле!"




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