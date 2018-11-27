Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло почти 800 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 780 человек, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось о 716 пострадавших.

По данным агентства, землетрясение повредило до 300 жилых домов.

Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения и мобилизовать все учреждения для оказания помощи.

Ранее сообщалось пострадавших в трех городах – Гилянгарб, Касре-Ширин и Саре-Поле-Зохаб. Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека пострадали.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, толчки были зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Саре-Поле-Зохаб.