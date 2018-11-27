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Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе


Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится происходящее между Россией и Украиной, он работает по этому вопросу с лидерами стран Европы. Как передает Арменпресс, об этом американский лидер заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов на лужайке у Белого дома.

"Нам не нравится происходящее, будем надеется, что ситуация будет урегулирована", - сказал он, говоря об инциденте в Керченском проливе. "В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим", - заявил глава Белого дома.

 




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