Проходящий в Лондоне поединок за шахматную корону завершился по равным. Как передает «Арменпресс», чемпион мира по шахматам определится в тай-брейк.

Чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен и претендент на чемпионство, американец Фабиано Каруана завершили ничьей и 12-ю классическую партию. Каруана сыграл белыми, а партия завершилась на 31-м ходу. Тай-брейк состоится 28-го ноября.

Призовой фонд турнира составляет 1 млн евро. Победитель получит 550 тысяч евро, а проигравший – 450 тысяч.