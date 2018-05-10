Предстоящие на 27 ноября мероприятия
21:47, Ноябрь 26, 2018
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 21:47 Предстоящие на 27 ноября мероприятия
- 21:43 Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса России
- 21:17 В Бразилии при посадке разбился легкомоторный самолет
- 20:16 МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины
- 18:48 В рамках закона об амнистии освобождены 529 заключенных
- 18:37 Шер и Ким Кардашьян выразили желание вместе посетить Армению
- 18:35 Пашинян считает экономическую революцию единственным способом устранения последствий землетрясения в Гюмри
- 17:59 Москва пригрозила Киеву серьезными последствиями из-за инцидента в Керченском проливе
- 17:54 Асад произвел масштабные перестановки в правительстве
- 17:47 Правительство Армении 7 декабря проведет выездное заседание в Гюмри
- 17:37 Эксперты: зарплата женщин в мире в среднем на 16 - 22 % ниже, чем мужчин
- 17:34 Президент подписал закон «О государственном бюджете Республики Армения 2019 года»
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-11-18
- 17:31 Азиатские индексы - 26-11-18
- 17:28 Супруга президента Армении встретилась с представителями армянской общины Польши
- 17:18 Вачаган Казарян подозревается в отмывании денег: возбуждено уголовное дело
- 17:17 Порошенко ввел военное положение на Украине до 25 января
- 17:13 Песков: встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины
- 17:10 Киев будет искать мирное урегулирование в Азове, оставляя право на самозащиту
- 16:52 Никол Пашинян видит большой потенциал для развития отношений с Китаем
- 16:42 Трамп пригрозил в случае необходимости перекрыть границу с Мексикой бессрочно
- 16:37 Председатель Евросовета осудил Россию за применение силы в Керченском проливе
- 16:17 Более 100 мигрантов спасены у берегов Ливии
- 16:14 Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина - НАТО
- 16:09 Brexit будет стоить Великобритании £100 млрд в год
- 15:56 Пашинян считает важным борьбу с коррупцией для привлечения иностранных инвестиций
- 15:29 Мать с ребенком попали под машину и остались невредимы
- 15:20 Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе
- 15:15 Армен Саргсян отбывает с официальным визитом в Германию
- 15:08 Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам
- 14:58 Помилован британец Мэтью Хеджес, осужденный в ОАЭ пожизненно
- 14:47 Самолет радиоэлектронной разведки США направился к побережью Крыма
- 14:31 Американский космический аппарат InSight совершит посадку на Марсе
- 14:22 Тбилисский экспериментальный театр Tilde готовит премьеру для Тбилиси и Еревана
- 14:17 Чижов: партнерство ЕС и ЕАЭС поможет разрешению кризиса между Россией и Западом
12:48, 20.11.2018
Просмотрели 1435 раз Мы исполнили все обязательства, взятые перед народом, и ожидаем вотума доверия: Никол Пашинян
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1267 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
18:50, 20.11.2018
Просмотрели 1231 раз Николу Пашиняну представлена инвестиционная программа по производству сельскохозяйственной техники
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1210 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
17:55, 19.11.2018
Просмотрели 1134 раз Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни и стадиона Севана, а также присутствовал на открытии Гаварского драматического театра