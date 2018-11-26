МИД РФ вручил ноту временному поверенному в делах Украины

Временному поверенному в делах Украины Руслану Нимчинскому вручена нота в связи с провокацией Киева в Керченском проливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении МИД РФ.

"26 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Р. М. Нимчинский, которому был заявлен решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 года кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море, - отметили в дипведомстве. - Внимание Р. М. Нимчинского было привлечено к заявлению МИД России от 26 ноября 2018 года, ему была вручена соответствующая нота".

Как отметили в МИД РФ, "особо было подчеркнуто, что вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".

Дипломату также выражено возмущение по поводу недопустимых нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине, добавили в МИД РФ.