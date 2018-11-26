Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает экономическую революцию единственным способом устранения последствий землетрясения в Гюмри. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян заявил об этом в ходе избирательной кампании блока «Мой шаг» в Гюмри.

«Сегодня, через 6 месяцев после революции, мы просим вашего вотума доверия для проведения экономической революции в Армении. Много говорится о том, как устранить последствия катастрофы. Единственный способ устранить их - экономическая революция. Граждане Гюмри будут иметь работу и не будут нуждаться в какой-либо помощи», - сказал Пашинян.