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Москва пригрозила Киеву серьезными последствиями из-за инцидента в Керченском проливе


МИД России в понедельник выразил решительный протест Украине в связи с инцидентом в районе Керченского пролива, передает Арменпресс.

"МИД России заявляет решительный протест в связи с грубым нарушением 25 ноября 2018 г. кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море Российской Федерации в Черном море. Российская сторона потребовала срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения складывающейся ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади также подчеркнули, что в Москве возмущены очередным нападением украинских радикалов на российские дипломатические представительства и причиненным им ущербом.

"Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проводимая Киевом в координации с США и ЕС линия на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей чревата серьезными последствиями", - говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД.

"Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность", - подчеркнули на Смоленской площади.

 

 

 

 




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