Асад произвел масштабные перестановки в правительстве

Президент Сирии Башар Асад в понедельник произвел перестановки в кабинете министров, сменив глав 9 министерств, в том числе сменив впервые с 2011 года главу МВД, как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Асада.

Согласно опубликованному пресс-службой списку, новым главой министерства внутренних дел назначен Мухаммад Халид ар-Рахмон, он сменил на этом посту Мухаммада аш-Шаара. Аш-Шаар возглавлял МВД с 2011 года.

Также назначены новые главы министерств туризма, образования, водных ресурсов, внутренней торговли и защиты потребителей, высшего образования, жилищного строительства, промышленности и министерства связи и высоких технологий.