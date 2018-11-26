Правительство Армении 7 декабря проведет выездное заседание в Гюмри
Правительство Армении 7 декабря проведет выездное заседание в Гюмри. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян во время избирательной кампании блока «Мой шаг» в Гюмри.
«Я снова буду здесь 7 декабря, в 30-ю годовщину землетрясения. Правительство проведет выездное заседание в Гюмри по случаю 30-й годовщины землетрясения. Существует множество проблем, для решения которых мы должны найти решения. Мы должны один за другим обсудить все проблемы и попытаться их решить», - сказал Пашинян.
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