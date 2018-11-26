Азиатские индексы - 26-11-18

ТОКИО, 26 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.76% и составил 21812.00 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.20% и составил 1632.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.14% и составил 2575.81 пункта, а HANG SENG вырос на 1.73% и составил 26376.18 пункта.