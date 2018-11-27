Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 27-го ноября, в Ереване состоится старт 52-го пленарного заседания ПА ЧЭС. Заседание откроет председатель НС Армении Ара Баблоян.

Сегодня, 27-го ноября, в Ереване состоится отбытие в ААЭС, где состоится пресс-тур с участием и.о. министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Гарегина Баграмяна и посла РФ в Армении Сергея Копыркина.

В мэрии Еревана сегодня, 27-го ноября, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана.

Сегодня, 27-го ноября, состоится пресс-конференция заместителя генерального директора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Республики Армения Давида Петросяна и начальника отдела эпидемиологии незаразных заболеваний Центра Ромеллы Абовян.

Сегодня, 27-го ноября, состоится пресс-конференция руководителя Комитета кадастра недвижимости Сархата Петросяна.

Сегодня, 27-го ноября, состоится презентация программы партии в рамках избирательной кампании партии “Сасна црер”. Продолжается избирательная кампания партии “Светлая Армения”, состоится пресс-конференция кандидатов в депутаты Грачья Акопяна и Геворга Горгисяна.

Сегодня, 27-го ноября, в Ереване, около памятника Чаренцу состоится мероприятие по случаю годовщины смерти Егише Чаренца.

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