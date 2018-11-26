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Супруга президента Армении встретилась с представителями армянской общины Польши


Супруга президента Армении Армена Саркисяна Нунэ Саркисян в посольстве Армении в Польше встретилась с представителями армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече были затронуты армяно-польские отношения, вопросы углубление двусторонних культурных связей и перспективы реализации совместных программ. В частности, участники встречи обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных программ с фондом «Ереван, любовь моя».

На встрече также были обсуждены отношения Армения-Арцах-Диаспора.




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