Супруга президента Армении встретилась с представителями армянской общины Польши

Супруга президента Армении Армена Саркисяна Нунэ Саркисян в посольстве Армении в Польше встретилась с представителями армянской общины.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, на встрече были затронуты армяно-польские отношения, вопросы углубление двусторонних культурных связей и перспективы реализации совместных программ. В частности, участники встречи обсудили возможности сотрудничества и реализации совместных программ с фондом «Ереван, любовь моя».

На встрече также были обсуждены отношения Армения-Арцах-Диаспора.