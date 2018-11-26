Песков: встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины

Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Арменпресс.

"Эта встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли инцидент в Керченском проливе повлиять на соответствующие планы.

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.

