Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Песков: встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины


Ситуация в Керченском проливе не влияет на подготовку встречи президентов РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Буэнос-Айресе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Арменпресс.

"Эта встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли инцидент в Керченском проливе повлиять на соответствующие планы.

Саммит "двадцатки" пройдет в Аргентине в Буэнос-Айресе 30 ноября - 1 декабря.
 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации