Никол Пашинян видит большой потенциал для развития отношений с Китаем

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян считает, что Китай является ключевым партнером Армении, сообщает Арменпресс.

«Китай очень важный для нас партнер. У нас на самом деле очень хорошие отношения, но я думаю, что наши отношения должны быть более активными и развитыми. И мы надеемся увидеть новые инвестиции из Китая в экономику Армении», - сказал Пашинян в интервью китайскому Phoenix TV.

Отвечая на вопрос, в каких сферах Армения ожидает инвестиций из Китая, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что китайские бизнесмены могут делать инвестиции в сферы строительства новых дорог, текстильной промышленности и высоких технологий.

Никол Пашинян выразил надежду, что на китайском рынке будут доступны и некоторые армянские товары. «Я думаю, что есть большой потенциал для дальнейшего развития наших отношений», - сказал он.

Пашинян отметил, что развитие политических отношений с Китаем также очень важно для Армении. «Мы обсуждали этот вопрос также с послом Китая в Армении. Я пригласил председателя Китая в Армению, и я с большим удовольствием поеду в Китай», - сказал он.