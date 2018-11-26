Трамп пригрозил в случае необходимости перекрыть границу с Мексикой бессрочно

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона в случае необходимости бессрочно перекроет границу с Мексикой, передает Арменпресс.

"Мексика должна отправить размахивающих флагами мигрантов, многие из которых хладнокровные преступники, в их родные страны. Сделайте это на автобусах, самолетах. Сделайте это любым способом, который вам нравится. Но они не приедут в США. Мы закроем границу бессрочно, если на то будет необходимость. Конгресс, профинансируй строительство стены", - написал Трамп в твиттере в понедельник.

Министерство внутренних дел Мексики заявило накануне, что страна, начиная с 19 октября, выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорилось, что более 1,9 тыс. из них были участниками "караванов".