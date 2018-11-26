Более 100 мигрантов спасены у берегов Ливии
Береговая охрана Ливии спасла 113 мигрантов, которые направлялись в Европу, как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.
По его данным, нелегалы были спасены близ ливийского города Сабрата к западу от Триполи. Среди них - 17 женщин и четверо детей.
Мигрантам, которые намеревались пересечь Средиземное море и попасть в Европу, предоставлена необходимая медицинская помощь. В настоящий момент они находятся в центре временного размещения в ливийском городе Эз-Завия.
- 17:59 Москва пригрозила Киеву серьезными последствиями из-за инцидента в Керченском проливе
- 17:54 Асад произвел масштабные перестановки в правительстве
- 17:37 Эксперты: зарплата женщин в мире в среднем на 16 - 22 % ниже, чем мужчин
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-11-18
- 17:31 Азиатские индексы - 26-11-18
- 17:17 Порошенко ввел военное положение на Украине до 25 января
- 17:13 Песков: встреча Путина и Трампа на G20 готовится несмотря на инцидент с кораблями Украины
- 17:10 Киев будет искать мирное урегулирование в Азове, оставляя право на самозащиту
- 16:42 Трамп пригрозил в случае необходимости перекрыть границу с Мексикой бессрочно
- 16:37 Председатель Евросовета осудил Россию за применение силы в Керченском проливе
- 16:17 Более 100 мигрантов спасены у берегов Ливии
- 16:14 Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве комиссии Украина - НАТО
- 16:09 Brexit будет стоить Великобритании £100 млрд в год
- 15:29 Мать с ребенком попали под машину и остались невредимы
- 15:20 Лавров: Россию уже не волнуют возможные санкции из-за ситуации в Керченском проливе
- 15:15 Армен Саргсян отбывает с официальным визитом в Германию
- 15:08 Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам
- 14:58 Помилован британец Мэтью Хеджес, осужденный в ОАЭ пожизненно
- 14:47 Самолет радиоэлектронной разведки США направился к побережью Крыма
- 14:31 Американский космический аппарат InSight совершит посадку на Марсе
- 14:22 Тбилисский экспериментальный театр Tilde готовит премьеру для Тбилиси и Еревана
- 14:17 Чижов: партнерство ЕС и ЕАЭС поможет разрешению кризиса между Россией и Западом
- 14:03 Лидерами по росту темпов экспорта Армении являются легкая промышленность и сельское хозяйство
- 13:57 Партия “Сасна црер” начала свою агиткампанию во дворе парламента
- 13:55 Никол Пашинян предложил гражданам общины Ани отставку руководителя общины организовать через сбор подписей
- 13:53 Медиатор, посредник и арбитр: каким президентом видит себя Зурабишвили
- 13:46 Никол Пашинян дал интервью китайскому телеканалу Phoenix TV
- 13:33 Совет старейшин Еревана проведет завтра внеочередное заседание
- 13:33 Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных
- 13:22 Добыча нефти Саудовской Аравией превысила 11 млн баррелей в сутки
- 13:13 Один из приоритетов программы партии «Национальный прогресс» - формирование среднего класса
- 13:11 Ученые сообщили о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК
- 13:06 СМИ сообщили о смерти Бернардо Бертолуччи
- 12:52 Микаэл Мелкумян представил программу ППА
- 12:49 В Ереване партия «Светлая Армения» начала свою агитационную кампанию с Нор-Норка
12:48, 20.11.2018
Просмотрели 1400 раз Мы исполнили все обязательства, взятые перед народом, и ожидаем вотума доверия: Никол Пашинян
18:54, 23.11.2018
Просмотрели 1238 раз Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний
18:50, 20.11.2018
Просмотрели 1202 раз Николу Пашиняну представлена инвестиционная программа по производству сельскохозяйственной техники
12:52, 24.11.2018
Просмотрели 1156 раз Встреча супруги президента Армении с супругой президента Польши
17:55, 19.11.2018
Просмотрели 1104 раз Никол Пашинян ознакомился с процессом ремонта школы Мартуни и стадиона Севана, а также присутствовал на открытии Гаварского драматического театра