Brexit будет стоить Великобритании £100 млрд в год

Выход Великобритании из Евросоюза, если он будет осуществлен по нынешнему соглашению, приведет к падению ВВП на 4% до 2030 года, что соразмерно потерям экономики страны в £100 млрд в год. Как сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR), это равняется ежегодной потере в размере £1090 на каждого жителя страны, передает Арменпресс.

"Наши основные выводы показывают, что если предложенное соглашение по Brexit будет осуществлено таким образом, что Великобритания покинет таможенный союз и единый рынок ЕС в 2021 году, то к 2030 году ВВП снизится на 4% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе", - приводит издание выдержку из исследования. Эксперты поясняют, что причиной тому в основном будут препятствия в сфере услуг, которые сделают этот сектор экономики менее привлекательным и в конечном счете приведут к сокращению инвестиций из ЕС.

При этом исследователи подсчитали вариант с выходом страны из ЕС без соглашения. Он оказался еще дороже для Великобритании - падение ВВП на 5,5% или £140 млрд в год.