Трейлер нового «Короля Льва» побил рекорд по просмотрам

Трейлер ремейка мультфильма «Король Лев» побил рекорд по количеству просмотров в интернете среди дебютных промороликов студии Disney. Как передает Арменпресс, об этом создатели клипа сообщили в Twitter.

Ролик собрал 224,6 миллиона просмотров за первые сутки.

Промо «Короля Льва» заняло второе место среди наиболее просматриваемых трейлеров всех времен. Первое место принадлежит ленте «Мстители: Война бесконечности», рекламный клип которой собрал 230 миллионов просмотров за первые 24 часа.

Disney впервые представил обновленного «Короля Льва» 23 ноября. На полутораминутном ролике показана сцена представления зверям саванны родившегося львенка Симбы. Последние кадры гласят, что фильм выйдет в прокат летом 2019 года.