Помилован британец Мэтью Хеджес, осужденный в ОАЭ пожизненно

Британский аспирант Мэтью Хеджес, неделю назад приговоренный в Объединенных Арабских Эмиратах к пожизненному сроку за шпионаж, помилован, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Хеджес, которому 31 год, не признавал себя виновным, утверждая, что он занимался в этой стране научными исследованиями.

Прошение о помиловании подавала его жена Даниэла Техада. Она сказала агентству Рейтер, что с нетерпением ожидает мужа дома.

"Президент принял решение о помиловании по случаю Национального дня в честь 47-й годовщины ОАЭ в ответ на персональное обращение семьи Хеджеса. Оно подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении министерства по президентским делам.

ОАЭ возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата Абу-Даби - Халифа ибн Зайд Аль Нахайян.

Как ожидается, британец сможет покинуть ОАЭ после завершения формальных процедур. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал решение о помиловании пострясающей новостью и поблагодарил власти ОАЭ, подчеркнув, что Британия по-прежнему не согласна с обвинениями в адрес Хеджеса.