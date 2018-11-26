Американский космический аппарат InSight совершит посадку на Марсе

На Красной планете в понедельник вечером по московскому времени совершит посадку уникальный американский космический корабль InSight, который позволит заглянуть внутрь Марса и дать ответы на вопросы о его современной тектонической активности и строении. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По данным агентства, до 2018 года к Марсу было запущено свыше двух десятков различных аппаратов, но все они изучали лишь внешнюю сторону планеты. Аппарат InSight позволит "заглянуть вовнутрь" Марса. Этот космический аппарат, запущенный к Марсу 5 мая ракетой-носителем Atlas V с пусковой площадки на авиабазе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, предназначен для изучения внутреннего устройства Марса - его коры, мантии и ядра.

Помимо этого на американском космическом аппарате также имеется микрочип, на котором записаны имена 2,4 млн человек, принявших участие в акции "Отправь свое имя на Марс".