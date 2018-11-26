Тбилисский экспериментальный театр Tilde готовит премьеру для Тбилиси и Еревана

Тбилисский экспериментальный театр Tilder Theatre готовит премьеру стендап-комедии "Ре минор из двух томов", которую увидят в столицах Грузии и Армении. Как передает Арменпресс, об этом рассказала Sputnik Грузия основательница и режиссер театра Оксана Чадаева.

Постановка родилась из литературных монологов выпускницы Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, известной киевской пианистки Марии Пустовит.

Помимо концертной деятельности, Мария пишет прозу и является автором книги "Ваш ребенок хочет танцевать!" и сборника "Стихи+я". Как отметила режиссер Tilde Theatre, в спектакле зрители услышат о великих композиторах - их чувствах и характерах.

В постановке, с возрастным ограничением 12+, заняты актеры Тома Бобохидзе, Надежда Паповян, Янина Дзенцеоловская, Михаил Родионов, Мака Кахурашвили и Анастасия Хатиашвили, а также за роялем - Мариам Типухян.

"Тема спектакля мне близка и интересна, поэтому идея постановки очень понравилась. Спектакль рассчитан не только на знатоков и ценителей классической музыки, но и на обычного зрителя, умеющего ценить тонкий юмор", - рассказала актриса театра Мариам Типухян.

В Тбилиси премьера спектакля состоится в Доме-музее художницы Елены Ахвледиани, в 18:00. Выступления театра "Тильда" в столице Армении ждут 15 декабря. В Ереван наряду с стендап-комедией, труппа также представит спектакль "Будто ничего не случилось" по пьесе Ж.-Л.Лагарса "Слуги".

Tildе Theater — тбилисский экспериментальный театр, созданный в 2014 году. Является дважды лауреатом Международного Театрального Фестиваля "Восток-Запад" (Краков, Польша), в апреле 2017 года получил награду Фестиваля "За лучшую режиссерскую работу". Труппа театра состоит преимущественно из женщин, в репертуаре - спектакли с острыми проблемами гендерных взаимоотношений.