Лидерами по росту темпов экспорта Армении являются легкая промышленность и сельское хозяйство

В первом полугодии 2018 года, самый большой рост по темпам экспорта в списке товаров с наиболее высокой таможенной стоимостью составили продукция легкой промышленности и сельского хозяйства.

Как сообщает «Арменпресс», по данным Госкомитета по доходам, экспорт детской, женской и мужской одежды, а также трикотажных изделий, по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на около 90%, составив 73,6 млн долларов. Экспорт рыбной продукции, овощей и фруктов и консерв, за тот же период вырос на 88%, составив 54,9 млн долларов.

В то же время на рынке экспорта Армении продолжают иметь большой удельный вес медные и цинковые руды, которые в первом полугодии выросли на 16%, составив около 297 млн долларов (24% от общего экспорта).

В первом полугодии на 22% увеличился также экспорт металлических изделий (железная руда, нефильтрованная медь, медный лом, алюминевая фольга), составив 153,7 млн долларов, на 13% вырос экспорт табачных изделий (124,3 млн долларов), на 13% экспорт золота и ювелирных изделий (103,8 млн долларов), на 53% экспорт электроэнергии (47,1 млн долларов).

По сравнению с первым полугодием прошлого года, за тот же период 2018 года существенно – на 19% снизился экспорт алмазов, составив 42,9 млн долларов. На 8% снизился также экспорт алкогольных напитков.

В целом, объемы экспорта в первом полугодии 2018 года увеличились на 18,3%, составив 1 млрд 169 млн долларов, а импорт вырос на 26,6%, составив 2 млрд 309 млн долларов.