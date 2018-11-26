Никол Пашинян предложил гражданам общины Ани отставку руководителя общины организовать через сбор подписей

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил жителям общины Ани, если они желают отставки руководителя своей общины Артака Геворгяна, организовать сбор подписей и представить его итоги правительству. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил во время предвыборного митинга блока “Мой шаг” в общине Ани города Маралик Ширакской области.

“Правительство не всегда должно вмешиваться в проблемы общины. Но когда появятся обоснованные факты, когда выяснится, что это точка зрения большинства жителей, то правительство вмешается”, - сказал Пашинян.

Собравшиеся на митинг жители общины Ани требуют отставки руководителя общины, члена РПА Артака Геворгяна. По словам Пашиняна, в новой Армении политических преследований не будет.

И.О. Премьер-министра отметил, что ожидает также доклада начальника Государственного контроля по результатам проверок, проведенных в общине Ани.