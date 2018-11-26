Никол Пашинян дал интервью китайскому телеканалу Phoenix TV

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян дал одному из самых популярных китайских телеканалов Phoenix TV интервью, которое сопровождалось развернутым репортажем об Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Арман Егоян.

“Телеканал, кроме Китая, вещает также на всю юго-восточную Азию, а по кабельному телевидению – всем крупным китайским общинам мира. Интервью ведется на английском языке с китайскими субтитрами, репортаж – только на китайском”, - написал Егоян.