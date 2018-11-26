Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Никол Пашинян дал интервью китайскому телеканалу Phoenix TV


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян дал одному из самых популярных китайских телеканалов Phoenix TV интервью, которое сопровождалось развернутым репортажем об Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Арман Егоян.

“Телеканал, кроме Китая, вещает также на всю юго-восточную Азию, а по кабельному телевидению – всем крупным китайским общинам мира. Интервью ведется на английском языке с китайскими субтитрами, репортаж – только на китайском”, - написал Егоян.


Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации