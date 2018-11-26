Совет старейшин Еревана проведет завтра внеочередное заседание
Совет старейшин Еревана проведет завтра, 27-го ноября, внеочередное заседание. Как передает «Арменпресс», в повестке дня 6 вопросов. Один из них относится к принятию в качестве дара от фонда «Ереван-2800» имущества на сумму в 47 млн 463 тысяч драмов. второй вопрос – привлечение независимого аудитора для проведения годового аудита бюджета города.Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о присвоении Первому переулку пр.Баграмян имени Рафаэля Лемкина - автора термина «геноцид».
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