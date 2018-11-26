Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных

Украинский лидер Пётр Порошенко обратился к руководству России, потребовав вернуть украинских военнослужащих и корабли, которых задержала ФСБ за пересечение границы.

"Мы требуем срочно передать их украинской стороне и сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море", — как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко также отметил, что ожидает быстрой реакции на его обращение.