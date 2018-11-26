Ученые сообщили о рождении первых детей с искусственно измененной ДНК

Ученый из Китая Хэ Цзянькуй утверждает, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек близнецов.

По его словам, ДНК новорожденных подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR). Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

"Суть модификации заключается в том, чтобы придать организму невосприимчивость к вирусу ВИЧ, - объяснил Хэ Цзянькуй. - Подобная мутация естественно встречается среди людей, но очень редка".

Ученый заявляет, что "чувствует ответственность за этот эксперимент, и проводил его не только для того, чтобы быть первым в этой области, но и чтобы проложить путь таким исследованиям".

Первая реакция ученых на утверждения Хэ Цзянькуя оказалась неоднозначной. Многие из них заявили, что проведение таких экспериментов преждевременно, опасно и является нарушением врачебной этики.