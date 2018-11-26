СМИ сообщили о смерти Бернардо Бертолуччи

Итальянский кинорежиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщают в понедельник утром ведущие местные газеты Corriere della Sera и Repubblica.

Бертолуччи — автор "Конформиста" (Il Conformista, 1970), "Последнего танго в Париже" (Ultimo tango a Parigi, 1972), "Двадцатого века" (Il Novecento, 1976), "Последнего императора" (The Last Emperor, 1987) "Маленького Будды" (Little Buddha, 1993), "Ускользающей красоты" (Stealing Beauty, 1996) и "Мечтателей" (The Dreamers, 2003).

Творчество режиссера было отмечено престижными кинематографическими наградами. Он является обладателем премий "Оскар" (1987), "Золотой глобус" (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970), Венецианского кинофестиваля (1997, 2007). В 2011 году Бертолуччи получил почетный приз Каннского кинофестиваля, в 2013 году был удостоен звезды на голливудской Аллее славы.

В 2014 году на проходившем в Риме 14-м саммите лауреатов Нобелевской премии мира Бернардо Бертолуччи был отмечен Премией мира (Peace Summit Award) за его вклад в области прав человека.