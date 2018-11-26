Микаэл Мелкумян представил программу ППА

Партия «Процветающая Армения» навыборах в НС Армении выступает с программой, состоящей из 36 шагов. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на встрече с журналистами 26 ноября при представлении предвыборной программы партии «Процветающая Армения» вице-спикер распущенного парламента Микаел Мелкумян, занимающий второе место в пропорциональном списке «ППА».

По его словам, в программе соблюдены 2 принципа: последовательность в вопросе их предыдущих программ и ответ на революционные изменения в стране.

Социально-экономические проблемы страны не надо противопоставлять решению социальных проблем людей. То есть, когда говорим, поднимите пенсии и зарплаты, не надо при этом заявлять, мол, покажите эти средства в бюджете. Эти суммы надо найти, и мы знаем откуда. Об этом заявил при представлении предвыборной программы партии «Процветающая Армения» вице-спикер распущенного парламента Микаэл Мелкумян, занимающий второе место в пропорциональном списке «ППА». По его словам, за политической революцией должна последовать экономическая. Мелкумян считает, что должен быть рост не в 3 – 4%, а нужно говорить о двузначном экономическом росте. «В экономику Армении должны быть вложены инвестиции на сумму в 2 – 3 млрд долларов в год, а не 300 – 400 млн долларов, чтобы можно было сказать, что произошел прорыв. Следующий пункт – технологическая революция. Мы убеждены в том, что в стране не будет экономической революции, если мы не выведем нашу экономику на новый технологический уровень», - отметил он.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.