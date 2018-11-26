В Ереване партия «Светлая Армения» начала свою агитационную кампанию с Нор-Норка – вблизи памятника Гаю. Как передает «Арменпресс», партия «Светлая Армения» начала свою агитационную кампанию на 3 уровнях – областном, ереванском и рейтинговом.

В Ереване партия «Светлая Армения» начала свою агитационную кампанию во главе со второй в списке Манэ Тандилян и четвертым – Геворгом Горгисяном.

Они представили программу своей партии, ее историю и деятельность, свои концепции по основным вопросам.

Манэ Тандилян призвала граждан голосовать за партию «Светлая Армения». На вопрос избирателя, является ли партия «Светлая Армения» оппозицией, Манэ Тандилян ответила, что подобные определения становятся ясными лишь в результате выборов.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Члены партии «Светлая Армения», во главе с ее лидером Эдмоном Марукяном, 26 ноября начали свою агитационную кампанию с самого южного региона Армении – Сюникской области (12-ый территориальный округ).

Марукян и его команда решили начать свою агитационную кампанию с приграничного города Агарак, после чего в тот же день планируют посетить города Мегри, Каджаран, Капан (областной центр) и Горис.

Глава партии, в частности, возложил цветы к мемориалам павших в годы Великой Отечественной и карабахской войн, после чего выступил с речью перед жителями Агарака на городской площади перед Домом культуры.

«Я уже говорил, что Агарак и Мегри для меня как второй дом, потому что здесь провел два года. Я здесь служил в армии в местной части, и в том числе на передовых позициях, за что горд и никогда не считал, что потерял эти годы впустую», - заявил Марукян на встрече с избирателями. Глава партии обсудил с жителями волнующие их проблемы и отметил, что о многих из них они даже не знали или не слышали. При этом политик подчеркнул, что предстоящие досрочные парламентские выборы в Армении, которые пройдут 9 декабря, станут историческими, поскольку благодаря ее результатам страна окончательно выйдет из той кризисной ситуации, в которой находилась многие годы. «В Армении начнутся процессы строительства, формирования системы и изменения жизни наших граждан в лучшую сторону», - заверил Марукян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.