Илон Маск оценил вероятность своего полета на Марс

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск сообщил, что вероятность того, что он сам отправится на Марс после того, как станет возможным отправка людей туда, составляет 70%. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, на соответствующий вопрос он ответил в воскресенье в интервью интернет-изданию Axios.

Ему был задан вопрос, насколько вероятно, что он сам полетит на Марс. "70%", - с уверенностью сказал Маск. "Я говорю о том, чтобы перебраться туда, когда речь идет о цене билета в пару сотен тысяч долларов", - добавил он.

После этого у него поинтересовались, не считает ли он, что в таком случае каждый богатый человек захочет отправиться на Марс. "Нет, ведь вероятность погибнуть на Марсе значительно выше, чем на Земле", - сказал он.

Ранее Маск заявил о начале программы колонизации Марса в 2022 году и планах по запуску туда двух кораблей с астронавтами в 2024 году. Не так давно компанией SpaceX был представлен концепт марсианского скафандра.

Маск - гендиректор и самый крупный акционер SpaceX, которая в настоящий момент оценивается примерно в $28 млрд.