У Ботанического сада автомобиль врезался в подъемный кран: двое пассажиров погибли

26-го ноября в 03:20 в службу "911" поступил сигнал о том, что на улице Ачаряна близ Ботанического сада произошло ДТП и есть пострадавшие. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Как передает ведомство, 26 ноября "Mercedes-Benz E350" врезался в припаркованный у ботанического сада подъемный кран.

На место выехали два боевых расчета, отряд Центра по проведению спасательных работ особого назначения и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления.

Выехавшие на место происшествия спасатели изъяли из автомобиля "Mercedes-Benz E350" тела двух пассажиров, водитель Г.Г. был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое.