Блок «Мой шаг» пообещал превратить Армению, в случае победы, в индустриальную страну

Блок «Мой шаг» пообещал превратить Армению, в случае победы во внеочередных выборах 9-го декабря, в индустриальную страну.

Как передает «Арменпресс», кандидаты в депутаты от блока «Мой шаг» во главе с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном проводят встречу на площади города Талин Арагацотнской области. Уже в 13:30 агитационная команда будет в Маралике, в 15:00 – на центральной площади Артика, а в 17:00 – на площади Вардананц города Гюмри.

«Мы предпримем действия, чтобы Армения вновь стала индустриальной страной. В декабре в Армении откроется первый завод по производству бытовой техники, который будет производить, например, телевизоры. 2 дня назад я встретился с армянским предпринимателем, у которого есть заводы в разных странах. Он сказал, что приедет сюда и обоснует завод и здесь. В Севане будет действовать сахарный завод. Если все пройдет гладко, с 2019 года экономика нашей страны преобразится»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, они предусмотрели ряд другох перемен в 2019 году – если получат от народа вотум доверия.

В частности, микробизнес будет освобожден от налогов. Политика блока «Мой шаг» - поощрение труда. «Мы освободим от налогов водителей такси, внедрим систему балловых зачетов для водителей. За счет госбюджета все школьники хотя бы раз в году побывают в театре, музее, концерте»,- сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, цель властей – провести свободные и справедливые выборы, в которых победителем будет гражданин Армении.

«Власть принадлежит народу, мы – всего лишь местоблюстители законной власти народа»,- сказал он.

Пашинян с целью участия в агиткампании блока «Мой шаг» ушел в отпуск.

Напомним, что в первую тройку списка «Мой шаг» включены и.о. главы Правительства Никол Пашинян, и.о. первого вице-премьера Арарат Мирзоян и депутат распущенного парламента Лена Назарян.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней. В выборах принимают участие 11 политических сил.