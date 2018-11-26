Edison Research: Вашадзе опережает Зурабишвили на 4%

Кандидат в президенты Грузии от оппозиционного объединения «Сила в единстве», член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе с небольшим отрывом опережает Саломе Зурабишвили, поддерживаемую правящей партией «Грузинская мечта». Таковы результаты социологического исследования, проведенного авторитетной американской компанией Edison Research, проведенного по заказу телеканала «Рустави 2», сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



На вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы проходили сегодня?» 37% опрошенных ответили, что проголосовали бы за Вашадзе, а 35% — за Зурабишвили. Остальные респонденты либо отказались отвечать на вопрос, либо пока не определились. Некоторые также ответили, что ни за кого не проголосуют. Данные результаты предоставлены с учетом аллокации — системы распределения недостаточных ресурсов.



Согласно полной аллокации, данные распределились следующим образом: 45% ответили, что проголосовали бы за Вашадзе, а 42% — за Зурабишвили. Остальные респонденты пока не приняли какого-либо решения или вообще отказались отвечать.



«Рустави 2» отмечает, что, если из цифр, приведенных с учетом полной аллокации, вычесть ответы участников опроса, которые не решили за кого будут голосовать или отказываются отвечать, то показатели будут таковыми: Вашадзе – 52%, Зурабишвили – 48%.



В рамках исследования путем прямого интервьюирования опросили 2 тысячи 38 избирателей. Опрос проводился в период с 12 по 18 ноября включительно. Погрешность составляет +/-2 процента.



В первом туре президентских выборов, которые прошли в Грузии 28 октября Зурабишвили набрала 38,64%, а Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов состоится 28 ноября.