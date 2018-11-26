Число пострадавших в результате землетрясения на ирано-иракской границе возросло до 634

Число пострадавших в результате произошедшего в воскресенье на ирано-иракской границе землетрясения возросло до 634 человек. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ректора Университета медицинских наук провинции Керманшах Мохаммада Резу Моради.

"По состоянию на это утро установлено, что в результате вчерашнего землетрясения пострадали 634 человека. Эти люди были доставлены в медицинские центры", - сказал Моради. По его словам, большинство получивших травмы было принято больницами семи городов провинции.