Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Число пострадавших в результате землетрясения на ирано-иракской границе возросло до 634


Число пострадавших в результате произошедшего в воскресенье на ирано-иракской границе землетрясения возросло до 634 человек. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Tasnim со ссылкой на ректора Университета медицинских наук провинции Керманшах Мохаммада Резу Моради.

"По состоянию на это утро установлено, что в результате вчерашнего землетрясения пострадали 634 человека. Эти люди были доставлены в медицинские центры", - сказал Моради. По его словам, большинство получивших травмы было принято больницами семи городов провинции.

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации