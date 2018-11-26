СМИ: в Новой Зеландии почти 150 дельфинов выбросились на берег

Почти 150 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщает радио New Zealand.

Когда сотрудники департамента охраны природы обнаружили млекопитающих, около половины животных были уже мертвы. Остальных дельфинов пришлось усыпить. "Это всегда очень тяжелое решение, но вероятность того, что выжившие дельфины смогли бы вернуться в океан, была крайне мала: место, где они выбросились на берег, достаточно удаленное, и мы узнали о происшествии слишком поздно", - рассказал сотрудник департамента Рен Леппенс.

По данным департамента охраны природы Новой Зеландии, в стране ежегодно регистрируется порядка 85 случаев массовой гибели крупных морских животных.